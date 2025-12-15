Ｊ２磐田は１５日、来季Ｊ２に降格する新潟へ期限付き移籍していたＭＦ植村洋斗が、契約期間満了に伴い来季からチームに復帰すると発表した。植村は神奈川県出身で、早大から磐田に入団。今年７月に新潟へ移籍し、今季はＪ１リーグ戦１０試合に出場した。植村はクラブを通じて、「自分を育ててくれたクラブで、もう一度挑戦したい。その気持ちを胸に、この復帰を決断しました。１度クラブを離れたからこそ見えた景色、発見、学