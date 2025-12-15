ランドローバーは、ディフェンダー史において重要な位置づけとなる商用モデル「ディフェンダー HARD TOP」を日本市場に導入する。受注開始日は2025年12月11日。1950年代の初代「ランドローバー シリーズI」に設定されていた商用仕様「HARD TOP」の名を受け継ぎ、現代の技術と思想によって再構築されたモデルだ。ディフェンダーブランドにおいて、商用モデルが日本で正式に導入されるのは今回が初となる。【画像】DEFENDERブランド