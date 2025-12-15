「Tポーズ」を披露する岡城快生 選手 プロ野球ドラフト会議で阪神タイガースから3位で指名された岡山市出身の岡城快生選手が新入団会見に臨み、意気込みを語りました。 （阪神から3位指名／岡城快生 選手）「プロ野球選手になったんだなっていう実感が湧いているのに加えて、中学生の入学式のときに初めて学ランを着たときのようにこれからの期待と少しばかりの不安を感じています」 岡山市出身の岡城選