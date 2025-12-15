年賀状の受け付けが15日から始まりました。日本郵便は、元日に届けるために25日までに投かんするよう呼びかけています。 福岡市・天神の福岡中央郵便局では、近くの保育園の園児たちが合唱する中、福岡中央高校の書道部員が来年の干支「午（うま）」の文字を書き上げ、年賀状の受け付け開始をPRしました。 その後、園児と高校生は、思いを込めて準備した年賀状を特製のポストに投かんしました。年賀はがきの発行枚数は年々減