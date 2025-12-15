楽天・石井一久ＧＭが１５日、仙台市内の球団事務所で取材対応し、１４日に契約合意を発表したカーソン・マッカスカー外野手について言及した。マッカスカーは米国出身で身長２０３センチ、体重１１３キロと大柄な体格を誇る、右投げ右打ちの外野手。米独立リーグを経て今季はツインズでプレーし、１６試合に出場した。石井ＧＭは魅惑の新助っ人について「来年が２８歳で、まだ若くて日本でしっかりと経験値を積めば、またより