江蘇省徐州市の民家の屋上に設置された分散型太陽光パネル。（資料写真、徐州＝新華社配信）【新華社南京12月15日】中国送電大手、国家電網傘下の国網江蘇省電力によると、江蘇省で2025年に新設された分散型の太陽光発電設備容量は11月末時点で1650万キロワットを超え、総設備容量は6221万キロワットに達し、いずれも全国首位となった。全国で新型エネルギー体系の構築が加速する中、江蘇省の体系構築も速まっている。同省の新