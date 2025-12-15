マイルドHVかバッテリーEVを選べる600フィアット・グランデ・パンダよりひと回り大きい、フィアット600。1950年代の初代のように、500のお兄さん的モデルといえる。500を気に入ってきた既存オーナーが、クラスアップするのに好適なフィアットだろう。【画像】HVかEV選べるハードフィアット600と600eサイズの近いクロスオーバーたち全149枚全長4171mm、全幅1781mmというサイズを持ち、プラットフォームはステランティス・グル