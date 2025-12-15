俳優の上戸彩が14日、大阪・中之島の大阪市中央公会堂で『OSAKA光のルネサンス2025』プロジェクションマッピング初回上映セレモニーに登場し、ディズニー・アニメーション・スタジオ最新作『ズートピア2』（公開中）をアピールした。【写真】上戸彩が大阪に登場7年前に「号泣」した場所…横山市長と2ショット『ズートピア2』は、動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園を舞台に、ドラマチックでミステリア