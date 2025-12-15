最新の全国映画動員ランキング（12月12日〜14日の3日間集計、興行通信社調べ）は、前週1位で初登場した『ズートピア２』が週末3日間で動員116万1000人、興行収入16億2400万円をあげ、2週連続で1位に輝いた。累計成績は既に動員301万人、興収42億円を突破している。【画像】今週のTOP102位には、『栄光のバックホーム』が続き、週末3日間で動員11万人、興収1億5800万円を記録。累計成績は動員が65万人を超え、興収が9億円に迫っ