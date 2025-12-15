あす（火）は、高気圧が張り出してくるため、西日本や太平洋側の地域は高気圧の圏内となって晴れる予想です。北日本や北陸は気圧の谷が近づく予想で、雨や雪が降るでしょう。北海道も日本海側の地域を中心に雪が降る予想ですが、きょうのように強く降ることはなさそうです。最低気温はきょうより低いところが多く、釧路ではきょうより4℃低い氷点下4℃予想で、あすの朝にかけて路面の凍結に注意が必要です。最高気温は西日本できょ