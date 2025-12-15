再生医療ベンチャー「サイフューズ」のバイオ3Dプリンター＝15日午後、京都市左京区京都大や再生医療ベンチャーの「サイフューズ」（東京）などは15日、手の指などの神経を損傷した患者に対し、他人から採取した細胞を使い、バイオ3Dプリンターで作った組織を移植して神経再生を促す医師主導治験を2026年1月から始めると発表した。他人の細胞をもとにするため、患者の負担軽減になると期待される。京大病院の池口良輔教授らの