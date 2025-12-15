真偽の定かでない“マナー”や“迷信”をいまだ耳にする結婚式。株式会社トキハナ（東京都港区）が実施した「結婚式に潜む謎マナー・慣習」に関する調査によると、結婚式実施者の6割強が「ルールや風潮が理由で準備や参列を面倒に感じたことがある」と回答し、“マナー疲れ”が式へのハードルを高めている実態が明らかになりました。【調査結果を見る】「結婚式に揺れるピアスを着けていくのは“家庭が揺らぐ”という意味でNG」と