15日朝早く、由利本荘市の国道で大型トラックが横転しているのが見つかりました。発見から約3時間半後に運転席から女性が救出されましたが、その場で死亡が確認されました。山粼愛子記者「現場は片側1車線のカーブが続く道です。トラックは横手方面から走っていたところ横転したということです」事故があったのは由利本荘市大簗の国道107号です。警察と消防によりますと、15日午前4時10分ごろ、通りかかった人から「大