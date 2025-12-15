岐阜県可児市の国道で15日、バイクを運転していた男子高校生が軽自動車と衝突し、意識不明の重体となっています。15日午前7時40分ごろ、可児市川合の国道21号の交差点で、直進していたバイクと右折の軽自動車が衝突しました。この事故でバイクを運転していた御嵩町の男子高校生が意識不明の重体で、軽自動車を運転していた美濃加茂市の40代の女性も、頭などにケガをして病院に搬送されています。男子高校生は通学途中だっ