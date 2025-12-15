「お父さんをマイルドにしたような感じ」の声も父はフリーアナウンサーの古舘伊知郎(71)…。34歳俳優長男の最新姿が反響を呼んでいる。「とうとう犯人が明かされます」とインスタグラムにつづり、写真を公開したのは、歌手で俳優の古舘佑太郎。日本テレビで放送中のドラマ「良いこと 悪いこと」に小学校の先生(森智也)役で出演しており、主演の間宮祥太朗(高木将)と生徒役の宮崎莉里沙(高木花音)と笑顔で写真に納まっている。