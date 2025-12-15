テレビはまだまだトガっている。心に“刺さった”番組を語るリレー連載「今週のトガりテレビ」。今回は、『女芸人No.1決定戦 THE W』をピックアップ。審査員に粗品を迎えたことで、これまで“優しい賞レース”だった空気は一変した。厳しい言葉も飛び出す中で、この大会は何を更新し、何を残したのか。 【画像】「正直1秒も面白くなかったです」粗品が酷評した女性漫才師 粗品が痛烈「正直1秒も面白くなかったです」