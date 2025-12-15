小型ロケット「カイロス」の３号機を来年２月２５日に打ち上げると発表しました。東京の宇宙ベンチャー企業「スペースワン」が開発した小型ロケット「カイロス」は、去年３月と１２月に和歌山県串本町の民間発射場「スペースポート紀伊」から打ち上げられましたが、２回連続で失敗しています。「スペースワン」は15日にオンラインで会見を開き、「カイロス」３号機を来年２月２５日に打ち上げると発表しました。搭載する人工