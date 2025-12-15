広島空港と、中国の大連と北京を結ぶ空の便が、12月16日から2026年3月まで運休となります。広島空港と、中国の大連と北京を結ぶ国際線は、中国国際航空が火曜日と土曜日の週2回、定期運航してきました。運休は、12月16日から来年3月28日までで、理由は「機材繰りのため」としています。12月13日㈯、運休前最後の到着便の乗客からは、困惑の声が聞かれました。■利用客「不便になりますよね。」「ここがなければ福岡とか