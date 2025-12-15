同僚の警察官らに大麻を譲り渡した罪などに問われている元警察官の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。起訴状などによりますと、兵庫県警葺合署の巡査部長だった岩城裕貴被告（４２）は今年６月から９月にかけて同僚の警察官らに大麻を譲り渡したほか、自宅で大麻を使用した罪に問われています。１２月１５日の初公判で岩城被告は「仕事や育児のストレスがきっかけで使い始め、悩みが自制心を上回ってしまった」