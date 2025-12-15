航空自衛隊浜松基地に所属する50歳代の空曹長が部下隊員の頭を殴ったり、複数の隊員に威圧的な言動に及んだとして、停職処分を受けました。空曹長は「指導上必要だった」と話しているということです。 12月15日付けで停職30日の処分を受けたのは、警戒航空団第2整備群の50歳代の空曹長です。空曹長は2023年7月ごろ、指導中に部下隊員の側頭部を手で殴りました。また、職場で複数の隊員に対して、威圧的な言動に及んだということで