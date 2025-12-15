12月15日、サンフレッチェ広島は、スキッベ監督の後任となる新監督を発表しました。ドイツ国籍の38歳の青年監督、バルトシュ・ガウル氏。クラブ史上最年少での就任です。ドイツの強豪で若い世代の指導を歴任しており、クラブも期待を込めた映像を作りました。（映像の音声）ガウル氏は、「サンフレッチェには素晴らしいエネルギーを持ったサポーターの皆さんがいると聞いているので、お会いできる日を楽し