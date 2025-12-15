必要な届け出をせず、突然、運営休止を通知したとして、放課後デイサービスの施設に徳島県が調査に入りました。徳島県が調査に入ったのは、市内に３か所ある発達障がいなどの子どもを対象にした「児童デイサービスセンターＦｏｒＹｏｕ」で、いずれも徳島市の社会福祉法人「豊結会」が運営しています。県などによりますと１２月８日、利用者の保護者に「１３日をもって営業を休止する」という文書が突然、配布されたというこ