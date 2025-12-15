株式会社グラファイトデザイン（GD）は、日本ゴルフ協会（JGA）と日本アマチュアゴルフランキングのネーミングライツ契約を締結した。契約期間は2026年1月1日から3年間。期間中はGDの社名を冠した新たなランキング名称となる。≪写真≫自分のパワー以上に飛ばせる！”飛距離特化シャフト”まとめました正式名称は『グラファイトデザイン 日本アマチュアゴルフランキング』で、略式名は『グラファイトデザインランキング』となる