＜PGAツアーQスクール（最終予選）最終日◇14日◇ダイズ・バレーC（フロリダ州）◇6850ヤード・パー70＞石川遼が来季の米下部コーン・フェリーツアー参戦の意向を示した。14日まで行われたQスクール（最終予選会）に出場し、トータル5アンダー・34位タイで終了。PGAツアーカード（上位5人）獲得はならなかったものの、コーン・フェリーツアーの出場権を手にした。【写真】来季の出場権獲得！ 歓喜の涙を流すシブコ最終日は9番