幅寄せしてきた車と衝突し、自転車に乗っていた女性がけがをしました。警察は、殺人未遂事件として捜査しています。14日午後５時半ごろ、大阪府堺市北区百舌鳥本町の路上で、５０代の女性から「ひき逃げされた」と１１０番通報がありました。警察によりますと、女性が自転車に乗っていたところ、後ろから近付いてきた車が数十メートルにわたって並走したあと、車内から女性に罵声を浴びせながら幅寄せし、車を自転車に衝突さ