SG「グランプリシリーズ」と並行開催のボートレース住之江SG「第40回グランプリ」が、16日に開幕する。本紙がWエースと注目するエンジンはトライアル2ndの25号機を選考順位6位の馬場貴也（41＝滋賀）が“残り福”でゲット。一方、1st組の中で別格とされる14号機は西山貴浩（38＝福岡）の手に渡った。抽選結果は以下の通り。【トライアル2nd】1位・茅原悠紀27号機2位・池田浩二16号機3位・佐藤隆太郎86号機