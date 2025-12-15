熊本市上下水道局は、水道料金と下水道使用料の支払いにクレジットカード決済を導入しました。 これまで、水道料金と下水道使用料の支払いを口座振替や納付書で対応してきた熊本市上下水道局は、クレジットカード決済を求める市民の声や、半導体産業の集積に伴う外国人を含めた転入者の利便性向上のために、12月からクレジットカード決済を加えることにしました。 熊本市上下水道局のウェブサイトから申し込み