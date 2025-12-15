【モスクワ共同】ロシア中央銀行は15日までに、ウクライナ侵攻に対する欧米の資産凍結で損害を受けたとして、国際決済機関ユーロクリアに約18兆1700億ルーブル（約35兆5600億円）の損害賠償を求めてモスクワの裁判所に提訴した。