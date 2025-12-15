タレントのマツコ・デラックス（53）が15日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、番組内で登場した食べ物を巡り、感情の起伏を見せる場面があった。番組では特集として、番組の熱烈視聴者が人生で初めてのクレープを原宿で食べる様子に密着。VTR後、スタジオで感想を言い合ってコーナーが終わりそうになると、マツコが突然、声を荒らげた。「あれ？出てこねえじゃねえかよ！何だよ、こいつら！ホントに