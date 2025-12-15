警視庁の機動隊が災害時の救出技術を競う大会が行われました。15日、東京・立川市で行われた競技会には、警視庁の機動隊の中から選ばれたおよそ170人が参加し、災害現場での救出技術を競いました。大会では、長さ18メートルのロープで壁をのぼる種目や、ロープを結び担架で救助者を運ぶ種目などが行われ、10ある機動隊のうち、第3機動隊が優勝しました。大会を観戦した警視庁の早川剛史警備部長は、八丈島での土砂崩れや北海道や三