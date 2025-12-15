news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「大学受験塾が突然の音信不通生徒や保護者に動揺」についてお伝えします。◇◇◇生徒の保護者「（お金）返す気ないんだな、腹立たしいというか」こう訴えるのは、大学受験を控えた高校生2年生の保護者。その怒りの矛先は...総合型選抜入試や推薦入試対策をうたうオンライン形式の受験塾「SS義塾」です。24時間いつでもオンラインでサポートを行うとしていました。ところが.