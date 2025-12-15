セイコーウオッチの「＜セイコー アストロン＞ Nexter」シリーズから、「Starry Sky」（スターリー・スカイ）をテーマとした限定モデルが登場する。漆黒の宇宙を想起させるブラックカラーと、銀河のような螺旋模様のダイヤルが見どころだ。アストロンブランドにおけるデザインテーマの一翼を担う。クロノグラフ、3針、ケース形状などの違いで4モデルを用意。発売は2026年1月9日、価格は16万5,000円〜33万円となっている。○壮大な