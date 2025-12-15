マネーフォワードは12月15日、「マネーフォワード クラウド債務支払」において、支払依頼データを自動で提案するAIエージェント「支払依頼申請サポートエージェント」の提供を開始した。同機能により、請求書処理における情報の転記や修正作業を自動化して手入力を削減し、経理部門のさらなる業務効率化を実現するという。近年、請求書のペーパレス化が進む一方で、請求書の処理には日付や金額以外の勘定科目、部門などの付随情報