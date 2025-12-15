ユニクロは12月19日〜31日まで「年末祭」を。2026年1月1日〜8日まで「新年祭」をユニクロ全店およびオンラインストアで開催する。ユニクロ年末祭/新年祭○ノベルティをプレゼント12月29日から31日の3日間、1万円以上の購入者限定で「フリースブランケット」を毎日先着でプレゼントする。ひざ掛けや肩掛けに便利なスナップボタン付きで使い方は自由自在。あたたかみのある4色を用意している(色は選べない)。フリースブランケットさ