バンダイは、「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」(4,180円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。2026年2月発送予定「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」(4,180円)「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」は、平成の子どもたちを夢中にしたナルミヤキャ