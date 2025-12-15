新日本プロレスは１５日、次期シリーズ「ＲｏａｄｔｏＴＯＫＹＯＤＯＭＥ」（１９日、群馬で開幕）の全対戦カードを発表した。同シリーズは１９日群馬、２１日栃木、２２日後楽園ホールの３大会すべてで棚橋弘至のファイナルロードが行われる。来年１月４日東京ドーム大会のメインで引退試合（ＶＳオカダ・カズチカ）を控えている棚橋の現役最後のシリーズで対戦相手となるのは、新日本ジュニアのトップ選手たちだ。群馬