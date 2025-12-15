マスク資料 香川県教育委員会は15日、インフルエンザの集団感染が発生したとして、県内の小中高校や幼稚園など68施設で学年・学級閉鎖としました。 地域別では、高松市が22施設、三豊市が12施設、丸亀市が9施設、坂出市が7施設、観音寺市が4施設、さぬき市、善通寺市、三木町、琴平町が2施設、宇多津町、綾川町、まんのう町がそれぞれ1施設でした。学年・学級閉鎖を実施している施設の数としては、今シーズン最多を