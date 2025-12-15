福岡県直方市の直方東小学校で15日、5年生およそ30人が餅つきに挑戦しました。 ■小学生「よいしょ、よいしょ。」使われている餅米は、子どもたちが田植えから稲刈りまで行ったものです。慣れない手つきながら、一生懸命にきねを振り下ろします。 そして、餅が出来上がると、子どもたちはあんこを包んだり、きなこをまぶしたりして、出来たての餅の味や食感を楽しんでいました。■小学生「うまいです。最初、餅の弾力があっ