香港カップ ロマンチックウォリアーが史上初の4連覇 写真：REX/アフロ 現地14日、香港・シャティン競馬場で行われた香港カップ（G1・芝2000メートル）は、香港の絶対王者 ロマンチックウォリアーが圧倒的強さで優勝。前人未到となる大会4連覇を達成し、世界最強ミドルディスタンスホースとしての地位を不動のものとした。 【香港カップ】ベラジオオペラは大健闘の2着 横山和生騎手「追いつけそうで追い