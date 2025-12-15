■これまでのあらすじ美優は保育園で元カレと再会したことを夫に伝えられずにいた。しかも彼の妻から嫌がらせを受けているとは言えず、彼から妻に過去の話だと言ってもらったが逆効果。落ち込む美優を心配する夫だったが、美優が元カレとメッセージのやり取りしているのを見てしまい…。夫に隠し事なんてしない方がいい。したくない。わかってはいるのですが、言い出せないままずるずるときてしまいました。そして週末ファミレスで