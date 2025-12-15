車が走る道路のそばに…自動走行の車両専用のレーンが。千葉県の成田空港で15日から「自動物流道路」の実証実験が始まりました。道路の路肩などに物流専用のレーンを作り、自動で走る車両を使って無人で貨物を運びます。トラックドライバー不足や交通渋滞、脱炭素化など山積する物流業界の課題解決につながるのではと、各地で実証実験が始まっています。今後、トンネルなど通信環境が不安定な場所でも自動走行できるかなど検証して