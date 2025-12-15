東京・足立区で14人が死傷したひき逃げ事件で、赤信号の交差点で女性をひき逃げし死亡させたとして車を運転していた男が再逮捕されました。この事件は先月24日、足立区で、車の販売店で盗まれた乗用車が歩行者を次々とはね、男女2人が死亡、12人が重軽傷を負ったもので、運転していた男は現場から逃走しました。警視庁はその後、足立区の職業不詳・横尾優祐容疑者（37）を車を盗んだ疑いで逮捕しましたが、きょう、赤信号を無視し