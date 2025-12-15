ＴＢＳ系「坂上＆指原のつぶれない店」が１４日に放送され、坂上忍、指原莉乃がＭＣを務めた。この日は「９人の社長が選ぶ！絶対流行るチェーン店」。二郎系ラーメンを彷彿とさせるステーキ店「ステーキロッヂ」が紹介された。二郎系ラーメンと言えば、高く積み上げられたモヤシとキャベツで麺が隠れて見えなくなるほどの盛り付けが特徴だが、「−ロッヂ」も高く積まれた野菜炒めが特徴。推薦した社長は「二郎ラーメンがステ