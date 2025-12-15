パーキンソン病を公表し、退院後の活動復帰を伝えた歌手の美川憲一さんが、自身のインスタグラムを更新。復帰第一弾となるディナーショーを無事終了したことを報告しました。 【写真を見る】【 美川憲一 】 「復帰第一弾は無事に終わったわ〜」共演のコロッケと2ショット公開ステージ復活を報告美川さんは「ど〜も〜美川よ〜復帰第一弾は、無事に終わったわ〜」と報告。投稿された画像には、紫色のスパンコールのローブ