埼玉県所沢市の自宅で25歳の男性を刺して死亡させた罪などに問われている被告の女が、初公判で「殺されると思った」と供述し、弁護側が正当防衛を主張しました。【映像】王学云被告中国籍の王学云被告（37）は去年12月、所沢市の自宅マンションで、男性（25）の足に刃物を突き刺して死亡させた罪などに問われています。15日の初公判で王被告は、「男性が強盗を働いて金を奪いに来た。殺されると思いけがをさせた」と供述しまし