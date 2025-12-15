週明け15日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝155円台前半で取引された。午後5時現在は前週末比39銭円高ドル安の1ドル＝155円25〜27銭。ユーロは62銭円高ユーロ安の1ユーロ＝182円08〜12銭。朝方は米長期金利の上昇に伴い、日米の金利差を意識した円売りドル買いが先行。その後、日銀が追加利上げに踏み切るとの見方から、円を買う動きが優勢だった。市場では「目立った取引材料は少ない」（外為ブローカー）との声が