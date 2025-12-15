フジ・メディア・ホールディングスは、「物言う株主」として知られる村上世彰氏の長女から、不動産事業売却などの要求を受け入れない場合、株式を買い増しするとの通知を受け取ったことを明らかにしました。【映像】村上世彰氏の長女「フジHDの株買い増し」を通告発表によりますと、村上世彰氏の長女・野村絢氏からフジ・メディア・ホールディングスの株を最大で議決権比率の33.3％まで買い増しする「趣旨説明書」が提出され、