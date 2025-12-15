ボートレースとこなめの「男女W優勝戦シリーズ中日ドラゴンズ杯」は3日目を終えた。2日目の転覆の影響が心配された広中智紗衣（44＝東京）だったが、3日目10Rの1号艇をしっかりとモノにしてシリーズ初白星。「転覆してギアケースとボートが換わったけど、逆にスムーズでした。初日から何となく乗りづらさがあったけど、3日目は出口の押し感、乗りやすさもあった。安定板が取れてどうかですが、これなら微調整でいけそう」