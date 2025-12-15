俳優の中村蒼が１５日、ＮＨＫ「午後ＬＩＶＥニュースーン」で、自身が出演した大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」最終回での涙の「屁踊り」について、「忘れている人多いと思うけど、僕が実はきっかけ」と笑って振り返った。中村は蔦重（横浜流星）の義理の兄・次郎兵衛を演じた。「べらぼう」最終回ラスト、息を引き取ったと思われた蔦重を抱きかかえ、吉原関係者や作家たち渾身（こんしん）の「屁踊り」を聞かせる