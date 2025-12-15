紀ノ国屋は、「紀ノ国屋 スモールショッパー」の新色を、2025年12月15日20時から「紀ノ国屋公式オンラインストア」先行で発売。紀ノ国屋の各店舗では12月17日から販売が始まります。完売していた人気色も再登場「スモールショッパー」に、深みのあるシックな色みのディープピンクとディープグリーンが、新たに加わります。「スモールショッパー」の裏面には、パスタやパン、果物など、紀ノ国屋らしい商品がモチーフのイラストをあ